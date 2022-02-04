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Рухнувшие акции Meta утащили за собой ценные бумаги Twitter, Snap и Pinterest

Рухнувшие акции Meta утащили за собой ценные бумаги Twitter, Snap и Pinterest

После объявления финансовых результатов Meta Platforms (ранее Facebook) четвёртого квартала 2021 года, курс акций компании упал более чем на четверть.

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