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Регионы России

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Два альпиниста сорвались в Кабардино-Балкарии: один погиб, один пострадал

Два альпиниста сорвались в Кабардино-Балкарии: один погиб, один пострадал

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору сорвались два альпиниста, один из которых, по предварительным данным, погиб, сообщила 10 июля пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

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