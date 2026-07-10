Два альпиниста сорвались в Кабардино-Балкарии: один погиб, один пострадал

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору сорвались два альпиниста, один из которых, по предварительным данным, погиб, сообщила 10 июля пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
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