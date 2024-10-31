ВСУ заявили о массированном ракетном ударе по мосту в Одесской области

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВСУ заявили о массированном ракетном ударе по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области, следует из публикации воздушных сил украинских войск в Telegram-канале.
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