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Машков заявил, что все творческие деятели поддержат выдвижение Путина

Машков заявил, что все творческие деятели поддержат выдвижение Путина

Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать Президента, заявил 9 декабря председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков в ходе первого заседания инициативной группы по выдвижению кандидата на должность Президента Владимира Путина, его слова приводит пресс-служба «Единой России».

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Во загнул Машков ...&quot; все творческие деятели&quot; поддержат Путина...  &quot; деятели&quot; эти творческие не успевают писать открытые ( и закрытые тоже ) письма Президенту против...действий и решений Путина.  С луны свалился Машков ?!  Мог бы и поумнее выразить поддержку действующему Президенту!
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