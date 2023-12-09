Машков заявил, что все творческие деятели поддержат выдвижение Путина

Анфиса Иванова

Во загнул Машков ..." все творческие деятели" поддержат Путина... " деятели" эти творческие не успевают писать открытые ( и закрытые тоже ) письма Президенту против...действий и решений Путина. С луны свалился Машков ?! Мог бы и поумнее выразить поддержку действующему Президенту!