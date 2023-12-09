Машков заявил, что все творческие деятели поддержат выдвижение Путина

Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать Президента, заявил 9 декабря председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков в ходе первого заседания инициативной группы по выдвижению кандидата на должность Президента Владимира Путина, его слова приводит пресс-служба «Единой России».
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