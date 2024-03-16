Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну вот и еще америкосы нажили себе врагов в лице курдов, а значит они теперь начнут мочить америкосов в Сирии. Их враг должен стать теперь другом России и Сирии, что позволит их руками воевать с америкосами и туркам создать проблему. В противовес их действий в закавказье....