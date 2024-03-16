Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Уфимцев я
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Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

Очередной кидок США. Сдали курдов Эрдогану за банку варенья

ИГОРЬ  ЛИСИН То, что США – это знатные кидалы, известно с незапамятных времён. Как писал не так давно Алексей Арестович*, назовите хотя бы одну страну с 1953 года, которую бы американцы не кинули на произвол судьбы.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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16 час.
Галина Дьячина
как были пиндосы врунами..бандитами и хитрецами за чужой счёт..так и остались
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну вот и еще америкосы нажили себе врагов в лице курдов, а значит они теперь начнут мочить америкосов в Сирии.  Их враг должен стать теперь другом России и Сирии, что позволит их руками воевать с америкосами и туркам создать проблему. В противовес их действий в закавказье....
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13 час.

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