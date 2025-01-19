В России из-за тёплой зимы продажи зимней одежды ощутимо упали

В России из-за теплой зимы, особенно в Центральной России упали продажи зимней одежды. Глава компании Finn Flare г-жа Рясова говорит, что за первые полмесяца уже этого 2025 года они продали пуховиков на 20-25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.