Диетологи: добавление аспирина в заготовки может привести к проблемам с ЖКТ

Жители России с приближением осени все активнее занимаются домашними заготовками. Каждая хозяйка по своему излюбленному рецепту, проверенному временем, варит варенье, делает овощные салаты, маринует помидоры и огурцы.
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