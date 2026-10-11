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Царьград

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Многие даже не подозревают: За вывоз мусора положена компенсация — как её не потерять

Многие даже не подозревают: За вывоз мусора положена компенсация — как её не потерять

Квитанции за вывоз мусора нередко вызывают недоумение — почему приходится платить за отходы, если в квартире никто не живёт, а на даче семья бывает лишь наездами? Разобраться в начислениях проще, чем кажется.

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