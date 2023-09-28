Экономист Финогенова: в октябре рост пенсий ждет экс-сотрудников ФСБ и МВД

Некоторые категории россиян заметят с 1 октября повышение пенсий. Речь идет о бывших сотрудниках силовых ведомств, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
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