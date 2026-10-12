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Антифашист

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Не ему решать: Зеленский продолжает дерзить президенту США

Не ему решать: Зеленский продолжает дерзить президенту США

Владимир Зеленский в очередной раз отказался принять предложение Дональда Трампа об отказе от ударов по нефтеперерабатывающим заводам и вновь в ультимативной форме высказался о возможности проведения выборов на Украине.

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