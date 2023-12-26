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«Абдоминопластика – это серьезный шаг», – дочь Иосифа Пригожина показала себя через 3 дня после пластики

«Абдоминопластика – это серьезный шаг», – дочь Иосифа Пригожина показала себя через 3 дня после пластики

Недавно Даня Пригожина сделала пластику. На днях молодая мама показала результаты работы  пластических хирургов и рассказала о своем самочувствии.

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