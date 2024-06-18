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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум: «Главной целью было завоевание чемпионского титула. Нас не заботило, кто при этом станет MVP»

«В первую очередь хочу поздравить Джейлена. Абсолютно заслуженная награда, невероятно рад за него. Это огромное достижение.

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