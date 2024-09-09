Ростех: В Великом Новгороде после длительного простоя восстановлена работа оборонного завода Российская госкорпорация восстановила работу оборонного предприятия в Великом Новгороде.
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Ростех: В Великом Новгороде после длительного простоя восстановлена работа оборонного завода Российская госкорпорация восстановила работу оборонного предприятия в Великом Новгороде.
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