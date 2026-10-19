Авиация нанесла точный удар по мосту через Днепр в Днепропетровске. Управляемая авиабомба (ФАБ с УМПК) ударила по Южному мосту через Днепр, пробив дыру в полотне.
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