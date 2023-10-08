Врач-гастроэнтеролог назвала самое полезное блюдо для кожи, суставов и кишечника

Этот продукт дешев, низкокаллориен, богат коллагеном и минералами.Есть один простой продукт, который при употреблении способен самым положительным образом влиять на состояние кожи, волос, суставов, костей, кишечника, а также помогает быстро восстановиться после ОРВИ и отравлений.
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