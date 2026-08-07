После скандала с приемной кампанией 2026 года правила поступления в вузы могут переписать

Нынешняя ситуация с зачислением на бюджетные места победителей перечневых олимпиад заставила ректоров ведущих вузов России и Совет при Президенте РФ по русскому языку пересмотреть список олимпиад, чтобы убрать дисбаланс в системе бюджетного приёма в университеты.