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После скандала с приемной кампанией 2026 года правила поступления в вузы могут переписать

После скандала с приемной кампанией 2026 года правила поступления в вузы могут переписать

Нынешняя ситуация с зачислением на бюджетные места победителей перечневых олимпиад заставила ректоров ведущих вузов России и Совет при Президенте РФ по русскому языку пересмотреть список олимпиад, чтобы убрать дисбаланс в системе бюджетного приёма в университеты.

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