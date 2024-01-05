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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о вылете Финляндии с МЧМ: «Пытались изолировать нас, а изолировали себя. Есть анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. Через час один спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» 

Сборная Финляндии ранее уступила США (2:3 ОТ), финны вели с преимуществом в две шайбы. «Финны логично и ожидаемо не попали в финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

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