В Совфеде предложили запретить продажу iPhone в РФ

Продажа iPhone в РФ должна быть ограничена, если компанией Apple не будет обеспечена возможность устанавливать на них приложения через российский магазин приложений RuStore, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии