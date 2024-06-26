В Совфеде предложили запретить продажу iPhone в РФ

Продажа iPhone в РФ должна быть ограничена, если компанией Apple не будет обеспечена возможность устанавливать на них приложения через российский магазин приложений RuStore, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.