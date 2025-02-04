Раскрыта дата размещения «Орешника» в Белоруссии

МИД РФ: в Белоруссии ракета «Орешник» появится согласно договоренности Согласно Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности Москва обязана оказывать Минску необходимую помощь, напомнил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.
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