Выход в свет Полины Гагариной: восхищающие и разочаровывающие образы

Полина Гагарина у меня вызывает восхищение. Я не буду осуждать ее вокальные и другие творческие способности, но «по долгу службы» считаю возможным проанализировать ее чувство стиля, который у Полины не отнять.
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