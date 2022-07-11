Ванилла SU

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Выход в свет Полины Гагариной: восхищающие и разочаровывающие образы

Выход в свет Полины Гагариной: восхищающие и разочаровывающие образы

Полина Гагарина у меня вызывает восхищение. Я не буду осуждать ее вокальные и другие творческие способности, но «по долгу службы» считаю возможным проанализировать ее чувство стиля, который у Полины не отнять.

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