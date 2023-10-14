МИД: Россия учитывает ядерный арсенал США, Великобритании и Франции

Москва вынуждена учитывать ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона, который они могут применить против российской стороны на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.