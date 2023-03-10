Берлинские хроники: как Германия осталась без защиты

Источник: thefirearmblog.com Германия на грани Бодрые лозунги марта прошлого года впечатляли. На тот момент министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уверяла, что в самое ближайшее время обороноспособность страны будет восстановлена.
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