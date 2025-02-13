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Царьград

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Ни обеда, ни денег, ни спокойной работы: Крик о помощи сотрудников нижегородской "скорой" дошёл до прокуратуры

Ни обеда, ни денег, ни спокойной работы: Крик о помощи сотрудников нижегородской "скорой" дошёл до прокуратуры

В Нижнем Новгороде прокуратура начала проверку работы подстанции скорой медицинской помощи № 3, расположенной в Ленинском районе.

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