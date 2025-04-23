Российские военные сосредоточили на горналевском участке большой, сильный артиллерийский кулак. Об этом корреспонденту "Известий" Алексею Полторанину рассказал начальник штаба 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Кощей".
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