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Российские военные сосредоточили на горналевском участке большой, сильный артиллерийский кулак

Российские военные сосредоточили на горналевском участке большой, сильный артиллерийский кулак

Российские военные сосредоточили на горналевском участке большой, сильный артиллерийский кулак. Об этом корреспонденту "Известий" Алексею Полторанину рассказал начальник штаба 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Кощей".

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