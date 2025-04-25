Армия продолжает наступление: Алехин рассказал о ситуации на приграничье Курской и Белгородской областей

Украинские формирования использовали Свято-Николаевского Белогорский монастырь как укреплённый район обороны: размещали там артиллерию, пусковые установки БПЛА и прямо в исторических зданиях дислоцировали личный состав.
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