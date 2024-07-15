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Крутое мужское кино «Байкеры». Чем похоже на «Бумера»

Крутое мужское кино «Байкеры». Чем похоже на «Бумера»

Под гитарный жесткий рок,Который так любилНа харлее он домчать нас могДо небес и звезд любых.Но он исчез, и никто не зналКуда теперь мчит его байкОдин бродяга нам сказал,Что он отправился в рай Действие разворачивается в 1960-е годы.

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