ФАПы и амбулатории Заонежья отремонтируют

В Карелии закупят 28 единиц медоборудования и отремонтируют томограф В текущем году в населенных пунктах Заонежья планируется отремонтировать фельдшерско-акушерские пункты в поселках Сергиево и Ламбасручей, а также в селе Великая Губа.