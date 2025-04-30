Красноречивые итоги ста дней: 150-летний завод в США, на котором пиарился Трамп, закрыт и переехал в Китай

Когда Дональд Трамп отправился отмечать 100-й день своего первого срока в 2017 году, он направился на фабрику по производству грузовых тачек в штате с богатой историей и патриотическими добросовестными взглядами.
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