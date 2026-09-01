Саммит G20, учет домашней птицы и внедрение цифрового рубля

- Что поменяется в школьной программе с нового учебного года; - Министр финансов России Антон Силуанов и глава Минфина США Скотт Бессент встретились на полях заседания G20 в Эшвилле; - С 1 сентября владельцы хозяйств с поголовьем более десяти птиц обязаны зарегистрировать их в системе, фермеры высмеяли новые правила учета; - С 1 сентября началось внедрение цифрового рубля, владельцам iPhone может для оплаты понадобиться Android; - Жители сразу нескольких российских регионов сообщают о возросшем количестве летучих мышей — животные всё активнее залетают в жилые дома.