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Саммит G20, учет домашней птицы и внедрение цифрового рубля

Саммит G20, учет домашней птицы и внедрение цифрового рубля

- Что поменяется в школьной программе с нового учебного года; - Министр финансов России Антон Силуанов и глава Минфина США Скотт Бессент встретились на полях заседания G20 в Эшвилле; - С 1 сентября владельцы хозяйств с поголовьем более десяти птиц обязаны зарегистрировать их в системе, фермеры высмеяли новые правила учета; - С 1 сентября началось внедрение цифрового рубля, владельцам iPhone может для оплаты понадобиться Android; - Жители сразу нескольких российских регионов сообщают о возросшем количестве летучих мышей — животные всё активнее залетают в жилые дома.

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