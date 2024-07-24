Эта история началась примерно 10 тысяч лет назад. Наши предки собирали зёрна дикорастущих злаков и заметили, что при нагревании они отделяются от колосьев гораздо легче.
Хлеб
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Эта история началась примерно 10 тысяч лет назад. Наши предки собирали зёрна дикорастущих злаков и заметили, что при нагревании они отделяются от колосьев гораздо легче.