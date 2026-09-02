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Патриарх Кирилл сообщил об открытии доступа к мощам Донского для верующих

Патриарх Кирилл сообщил об открытии доступа к мощам Донского для верующих

РИА Новости/Сергей Власов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил об открытии мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского для поклонения верующих.

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