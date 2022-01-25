РЕН ТВ

194 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    И много он запустил джавелинов, сей почтенный эксперт?Эксперт назвал "р...
  • Александр Нефеденков
    "...появляется угроза исчезновения с прилавков смартфонов, игровых приставок и прочей техники..." Сейчас вся техника ...США захотели лиши...
  • вячеслав харченко
    Больше занятий нет?Эксперимент по ма...

Приюты для бездомных собак создадут на Чукотке

Приюты для бездомных собак создадут на Чукотке

Несколько приютов для бездомных собак будут созданы на Чукотке, сообщает прокуратура региона. "Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры Чукотского автономного округа показали отсутствие в регионе необходимой инфраструктуры, ветеринарного учета и идентификации животных, должного мониторинга численности безнадзорных особей, бездействие муниципальных властей по определению и созданию мест выгула домашних животных, корректировке муниципальных нормативных правовых актов", — отметили в ведомстве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх