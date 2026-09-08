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Мареска про 2:0 с «Порту»: «Ман Сити» мог забить больше, особенно в 1-м тайме. Мы заслужили победу»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска прокомментировал победу над «Порту» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

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