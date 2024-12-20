Обвиняемый в убийстве Кириллова на свободе может связаться с сообщниками

Гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, обвиняемый в убийстве начальника Войск РХБЗ Вооружённых сил России Игоря Кириллова и его помощника, может попытаться связаться с участниками преступной группировки, чтобы уклониться от ответственности, заявила в ходатайстве к суду об аресте сторона обвинения.