Как израильские солдаты издеваются над пленными палестинцами

Израильская газета Haaretz рассказала о том, как солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пытают пленных палестинцев, а кое-кто из них даже выкладывают эти шокирующие видео в социальные сети, видно, гордясь своими «подвигами».
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