NYT: В США допускают, что приостановка помощи ВСУ будет недолгой при уступках

Представители администрации президента США Дональда Трампа не исключают возможности того, что приостановка оказания помощи Украине может оказаться непродолжительной, в случае если украинское руководство пойдет на уступки, которые ожидает Белый дом.
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