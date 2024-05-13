Поворот не туда: как сказывается экономическая зависимость России от Китая

Юрий Ильинов

Полковник Кудасов Сегодня, 12:03 Разворот на Восток и переход на СПГ нужно было осуществить значительно раньше, сразу после 2014. Уже тогда было ясно что разрыв с Западом это надолго. А теперь как говорится поздно пить Боржоми. Сейчас возможны только ситуативные решения. Но есть у правительства удачные ходы, например резкое расширение контактов с КНДР. Китай должен понимать что он не один такой умный prior Сегодня, 12:34 Есть такая поговорка:"Не суетись под клиентом". Китай России не благодетель, Китай партнёр. Не стоит его не недооценивать, не переоценивать. У Китая тоже есть свои слабые места. Важно найти их и грамотно воспользоваться. Griffit Сегодня, 12:37 То, что перечислил автор, было всегда, а не только сейчас. Просто это не выносилось в публичную плоскость. А сейчас каждый чих и пук на первых полосах. Это делается для обоснования действий правительства России в проведении СВО. Раньше вокруг были уважаемые партнёры, поэтому аналогичные действия не всплывали в печати. Расскажите, чем это отличается от подрывов судов в СССР в 50-60х годах прошлого века? Ничем. Или от грабежа войск Антанты в 20-е годы на территории России прошлого века? Ничем. А от убийств государственных деятелей в РИ позапрошлого века руками агентов западных агенств? Ничем. Так что я не понимаю ноток паники в статье автора. Так было всегда. Отсюда и вывод автора абсолютно неверный. Наверно, сказывается незнание истории и слепота. Ведь СССР шел по пути авторкии. Чем это закончилось? Сейчас Западная Европа делает шаги по этому пути, огрождая "цветущий сад Борреля" от мировых джунглей. Результат заметен? Объясните автору, чем закончится авторкия России с населением в 150 млн. при игнорировании внешнего мира с населением 8 млрд.