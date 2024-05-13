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  • Юрий Ильинов
    https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43928273428/Zachem-Kitay-rezko-podnyal-tarifyi-na-dostavku-gruzov-v-Rossiyu?utm_refe...Поворот не туда: ...
  • Юрий Ильинов
    Полковник Кудасов Сегодня, 12:03 Разворот на Восток и переход на СПГ нужно было осуществить значительно раньше, сразу...Поворот не туда: ...
  • Юрий Ильинов
    Уже не первое оскорбление российской публицистики. Можете нарваться на крупный штраф.Поворот не туда: ...

Поворот не туда: как сказывается экономическая зависимость России от Китая

Поворот не туда: как сказывается экономическая зависимость России от Китая

Поворот не туда: как сказывается экономическая зависимость России от Китая После разлада с коллективным Западом, который начался после осуществленного им госпереворота на Украине в 2014 году, Россия начала свой демонстративный «разворот на Восток», где главным нашим стратегическим партнером считался Китай.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Уже не первое оскорбление российской публицистики. Можете нарваться на крупный штраф.
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18 час.
Юрий Ильинов
Полковник Кудасов Сегодня, 12:03 Разворот на Восток и переход на СПГ нужно было осуществить значительно раньше, сразу после 2014. Уже тогда было ясно что разрыв с Западом это надолго. А теперь как говорится поздно пить Боржоми. Сейчас возможны только ситуативные решения. Но есть у правительства удачные ходы, например резкое расширение контактов с КНДР. Китай должен понимать что он не один такой умный prior Сегодня, 12:34 Есть такая поговорка:&quot;Не суетись под клиентом&quot;. Китай России не благодетель, Китай партнёр. Не стоит его не недооценивать, не переоценивать. У Китая тоже есть свои слабые места. Важно найти их и грамотно воспользоваться. Griffit Сегодня, 12:37 То, что перечислил автор, было всегда, а не только сейчас. Просто это не выносилось в публичную плоскость. А сейчас каждый чих и пук на первых полосах. Это делается для обоснования действий правительства России в проведении СВО. Раньше вокруг были уважаемые партнёры, поэтому аналогичные действия не всплывали в печати. Расскажите, чем это отличается от подрывов судов в СССР в 50-60х годах прошлого века? Ничем. Или от грабежа войск Антанты в 20-е годы на территории России прошлого века? Ничем. А от убийств государственных деятелей в РИ позапрошлого века руками агентов западных агенств? Ничем. Так что я не понимаю ноток паники в статье автора. Так было всегда. Отсюда и вывод автора абсолютно неверный. Наверно, сказывается незнание истории и слепота. Ведь СССР шел по пути авторкии. Чем это закончилось? Сейчас Западная Европа делает шаги по этому пути, огрождая &quot;цветущий сад Борреля&quot; от мировых джунглей. Результат заметен? Объясните автору, чем закончится авторкия России с населением в 150 млн. при игнорировании внешнего мира с населением 8 млрд.
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17 час.
Юрий Ильинов
https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43928273428/Zachem-Kitay-rezko-podnyal-tarifyi-na-dostavku-gruzov-v-Rossiyu?utm_referrer=mirtesen.ru
Зачем Китай резко поднял тарифы на доставку грузов в Россию - Друзья - 13 мая
Друзья - МирТесен
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13 час.

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