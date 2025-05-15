«Реал» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, ни Суперкубок Испании, ни Лигу чемпионов в 2025-м

«Барселона» досрочно выиграла турнир, победив «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги. «Реал» в текущем году упустил возможность выиграть как Ла Лигу, так и Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.