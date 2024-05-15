«Управление муниципальными закупками» приняло участие в совещании с территориальными органами Федеральной антимонопольной службы На днях сотрудники Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» приняли участие в совещании с территориальными органами Федеральной антимонопольной службы России и уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.