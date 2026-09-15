Шеф-повар Дикун: рыба в соляном коконе стала трендом после сериала "Кухня"

Рыба заняла центральное место не только в высокой кухне, но и в кинематографе. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф и шеф-повар Денис Дикун, а также заведующая кафедрой киноискусства МГИК Каринэ Фолиянц.
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