В Петербурге и Ленобласти проходит информационно-социальная кампания «Рак легкого. Злокачественная меланома кожи»

По итогам 2022 года в городе было выявлено более 29 000 случаев злокачественного новообразования В апреле-мае 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходит проект «Информационно-социальная кампания «Рак легкого.
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