Ракетный комплекс «Ярс» выйдет на полевые позиции в Тверской области

Пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс» выйдут на полевые позиции в Тверской области в рамках проверки готовности Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
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