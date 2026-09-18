«КиноРепортер» пригласил читателей на встречу с героями нового альманаха «Времена года»

23 сентября в книжном магазине «Республика» (Москва, 1-я Тверская-Ямская, 10) пройдет встреча читателей журнала «КиноРепортер» с героями нового альманаха «Времена года».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым