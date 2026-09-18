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Культуромания

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«КиноРепортер» пригласил читателей на встречу с героями нового альманаха «Времена года»

«КиноРепортер» пригласил читателей на встречу с героями нового альманаха «Времена года»

 23 сентября в книжном магазине «Республика» (Москва, 1-я Тверская-Ямская, 10) пройдет встреча читателей журнала «КиноРепортер» с героями нового альманаха «Времена года».

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