Власти Великобритании изучат возможность назначать уколы от ожирения для безработных, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда и в медицине

Фото: londragazete.com Новости дня за сегодня сообщают, что власти Великобритании рассматривают возможность назначения уколов от ожирения для безработных, что может положительно сказаться на состоянии рынка труда и системы здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии