Россия в апреле резко сократила импорт китайской электроники

Речь идет о смартфонах, ноутбуках, а также игровых приставках. Каковы причины и стоит ли ждать последствий?В РИА Новости проанализировали данные таможни КНР и пришли к выводу, что в апреле китайцы поставили России смартфонов на 122 млн долларов.