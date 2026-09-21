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Трамп заявил, что Белый дом не нападает на свободную прессу

Трамп заявил, что Белый дом не нападает на свободную прессу

Президент США Дональд Трамп на фоне судебного иска некоторых изданий заявил, что Белый дом не нападает на свободную прессу.

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