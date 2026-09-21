Трамп заявил, что Белый дом не нападает на свободную прессу

Президент США Дональд Трамп на фоне судебного иска некоторых изданий заявил, что Белый дом не нападает на свободную прессу.
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