ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, тринадцатое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1104 =Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим = Внутренние перемены должны быть, прежде всего, в самом человеке и в этом смысл его духовного развития= Всё надо совершать сердцем: сердцем любить, сердцем смиряться, сердцем к Богу приближаться! =Выбирая достойное, а не доступное, ты получишь долговечное счастье, а не временное удовлетворение =Главное, сосредотачиваться следует только на том, что даёт радость Познания и духовную Силу = "Единство в Духе есмь или его нет! Разделение Единого мыслеобраза на подобразы уведёт вас в дебри разного Целеполагания!" = Забудьте о пассивности.