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Шестеркин – 3-я звезда матча с «Калгари»: 33 сэйва из 35, поражение – 28-е в 51 игре

Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча с «Калгари» (1:2). Вратарь «Рейнджерс» отразил 33 броска из 35 в этой игре, потерпев 28-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.

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