Возможность для саморазвития: как шрифт Брайля помогает незрячим людям

4 января весь мир отмечал Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day). День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году и приурочен ко дню рождения Луи Брайля, создателя этой системы письма.
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