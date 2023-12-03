Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о тех фруктах, без которых не обойтись зимой

С приходом зимних морозов возрастает риск простудится. Поэтому стоит предупредить организм от заразы, укрепив его витаминами, содержащихся в фруктах, про три из которых петербуржцам рассказали специалисты.
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